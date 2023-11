Reklama

Sylwia (Edyta Herbuś) i Jowita (Joanna Opozda) to największe serialowe rywalki w "Pierwszej miłości"! Od kiedy Sylwia pojawiła się w życiu Jowity i Radka (Mateusz Banasiuk), to tych dwoje zdecydownie nie może spać spokojnie. Sylwia, szefowa Radka, nieźle namieszała w życiu pary. Gdy została odrzucona przez Radka, oskarżyła go o gwałt, naraziła na zniszczenie opinii i ciągała po sądach. Dla Jowity był to traumatyczny czas. Co będzie się działo w nowych odcinkach "Pierwszej miłości"? Czy relacja Jowity i Sylwii ulegnie zmianie i czy to w ogóle możliwe? Wszystko to zdradziła nam Edyta Herbuś w wywiadzie! Zobaczcie materiał wideo!

Edyta Herbuś wyjawiła nam, co się będzie działo w "Pierwszej miłości"

