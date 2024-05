Pierwszy sezon „Peaky Blinders” pojawił się w 2013 roku i szybko wywołał duże zamieszanie. Rosnąca z każdym sezonem popularność serii zaskoczyła samych twórców oraz aktorów. Gdy produkcja BBC wylądowała na Netfliksie, widzowie na całym świecie zakochali się w opowieści o gangsterskiej rodzinie Shelbych z Birmingham. Fani zaczęli strzyc się jak ulubieni bohaterowie, ubierać się jak oni, a nawet mówić (a przynajmniej próbować) jak Peaky Blinders. Serial przyniósł też wielką rozpoznawalność odtwórcy głównej roli, Cillianowi Murphy’emu. W obsadzie znaleźli się także m.in. Paul Anderson, Joe Cole, Tom Hardy, Adrien Brody czy Helen McCrory.

Szósty i jednocześnie ostatni sezon „Peaky Blinders” widzowie mogli obejrzeć w 2022 roku. W trakcie serii wydarzyło się naprawdę dużo, a scenarzyści nie oszczędzali Toma Shelby’ego, który po drodze musiał nie tylko walczyć z bezwzględnymi, coraz bardziej wymagającymi wrogami, ale także zmierzyć się ze stratą bliskich osób – często też ulubieńców fanów.

Postanowiliśmy zrobić podsumowanie wszystkich sezonów i ocenić każdą część „Peaky Blinders”. Ranking możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, czy się zgadzacie. Wart przypomnieć, że powstaje pełnometrażowy film o gangsterach z Birmingham, który ma wejść do kin już w 2025 roku.

„Peaky Blinders”: ranking sezonów. Oceniamy wszystkie części

„Peaky Blinders”: Sezon 1

Dzięki intrydze Toma Shelby’ego jego rodzinny gang z Birmingham wchodzi w posiadanie dużej ilości broni. To ściąga do miasta komisarza Chestera Campbella, który rozpoczyna brutalne śledztwo i sięga po wszystkie środki, by odnaleźć przechwycone materiały. W infiltracji Shelbych pomaga mu tajna agentka Grace, która zatrudnia się jako barmanka w knajpie rodziny gangsterów. Tommy’emu oraz jego bliskim zagraża również gangster Billy Kimber.

Ocena: 8/10

„Peaky Blinders”: Sezon 2

Choć rodzina Shelbych rośnie w siłę, nadal są więksi od nich. Przekonuje się o tym Tommy, który zostaje brutalnie pobity przez ludzi Darby’ego Sabiniego. Nieoczekiwanie przed śmiercią ratuje go komisarz Campbell, który składa mu ofertę nie do odrzucenia. Od tego momentu Tom pracuje dla Winstona Churchilla. W 2. sezonie poznajemy Michaela Graya, syna ciotki Polly, którego odebrano jej niedługo po porodzie. W Birmingham pojawia się też Alfie Solomons – jedna z najważniejszych postaci w całej historii.

Ocena: 8.5/10

„Peaky Blinders”: Sezon 3

Tommy Shelby i Grace są już rodzicami. Para postanawia się pobrać. Niestety historia miłosna szefa Peaky Blinders szybko się kończy. W trakcie zamachu na Toma przypadkowo ginie jego ukochana. Zabójca pochodzi z rodziny Vincente’a Changretty. Rozpoczyna się wojna między klanami. W sezonie 3. pojawia się również istotny wątek Rosjan oraz mrocznego ojca Johna Hughesa. Tommy i Alfie Solomons łączą siły w rabunkowym napadzie.

Ocena: 7/10

„Peaky Blinders”: Sezon 4

Zabicie Vincente’a Changretty okazuje się dopiero początkiem krwawej wojny Shelbych z mafią. Do Birmingham z Nowego Jorku przypływa Luca Changretta, który rozpoczyna wendetę i zamierza wykończyć wszystkich członków rodziny Tommy’ego. Peaky Blinders szybko zostają postawieni w dramatycznej sytuacji, zwłaszcza że Alfie postanawia ich zdradzić.

Ocena: 9/10

„Peaky Blinders”: Sezon 5

W rodzinie Shelbych pojawia się coraz więcej napięć. Tommy nie dogaduje się z Michaelem, który nieumiejętnie zarządza wspólnym biznesem w Stanach Zjednoczonych. Syn ciotki Polly nie zamierza się podporządkowywać szefowi gangu. Na horyzoncie pojawiają się także faszyści wraz z sir Oswaldem Mosleyem. Tom próbuje go obalić, co jednak okazuje się znacznie trudniejsze, niż myślał.

Ocena: 7.5/10

„Peaky Blinders”: Sezon 6

Tom nadal toczy spór z Oswaldem Mosleyem i Michaelem, który cały czas podważa jego autorytet. Rodzina Shelbych zostaje wciągnięta w przemyt heroiny. W tym sezonie rozstrzygają się losy Tommy’ego i gangu Peaky Blinders. Czuć też widmo zbliżającej się II wojny światowej.

Ocena: 7/10

Finał „Peaky Blinders”

Reżyser Peaky Blinders, Anthony Byrne, potwierdził w rozmowie z serwisem RadioTimes.com , że finał 6. sezonu wymagał innego podejścia.

„To bardzo, bardzo odmienne wrażenie od reszty sezonu”, powiedział. „Wydaje się, że to bardzo, bardzo różni się od wszystkiego, co robiliśmy wcześniej. Ma bardzo epicki zasięg. Przypomina film – to rodzaj próbnego filmu fabularnego”.

Byrne bronił także kierunku, jaki obrał serial w sezonie 6., po krytyce, że nie było wystarczającej liczby akcji: „Nie można w dalszym ciągu dawać ludziom tego, czego oczekują. Bierzecie pod uwagę serial taki jak Peaky, który ma znaczenie kulturowe, jest fenomenem telewizyjnym i oczekuje się, żeby Arthur skopał ludzi, żeby Tommy był Tommym i jeszcze bardziej Peaky”.

„To był sezon 4. Sezon 4 był sezonem gangsterskim z Włochami i Peakys. Było dużo gangsterskich rzeczy, broni i tak dalej. A potem sezon 5 był o powstaniu faszyzmu i było mroczniej", dodał.

„Sezon 6 to opowieść o ciemności duszy Tommy’ego Shelby’ego i o tym, jak głęboko musi zejść. Czy coś z niego zostanie? Właśnie o to mi chodzi. I widzowie którzy kochają tę postać, pójdą z nią, ponieważ są w podróży z tym facetem, z Tommym Shelbym", wyjaśnił.

Jeśli jesteście fanami historii o rodzinie Shelbych i śledzicie wszystkie ciekawostki związane z serialem, mamy dla was piosenki z "Peaky Blinders".

