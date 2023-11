8 z 8

Za to w finale: dramat i kryminał – czyli ciąg dalszy przygód Marcina (Mikołaj Roznerski). W premierowych odcinkach Chodakowski odnajdzie leśniczówkę, w której Artur (Tomasz Ciachorowski) uwięził Izę (Adriana Kalska) oraz Maję (Ania Wierzchoń)… Skalska wyzna przyjacielowi, że przez ostatnie tygodnie przeżyła u boku męża prawdziwy horror. Przemoc, groźby, leki na uspokojenie – Artur zrobi wszystko, by zapanować nad „ukochaną”. Iza w końcu jednak się zbuntuje i – wspierana przez Marcina – postanowi uciec. Niestety, gdy dziewczyna odzyska wolność, dojdzie do wypadku: auto, którym Skalska będzie jechać razem z córką, wpadnie do rzeki… Ratownicy wyłowią z wody niemowlę, ale matkę porwie wzburzony nurt. Marcin będzie gotów na wszystko, by Maja nie trafiła znowu w ręce Artura… Jak daleko posunie się, by chronić swoje dziecko?