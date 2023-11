Reklama

W "M jak miłość" Ula (Iga Krefft) przyjmie zaręczyny Janka, ale nie będzie pewna swoich uczuć. W głowie zawróci jej Bartek (Arkadiusz Smoleński)! Brat Andrzejka (Tomasz Oświeciński) na przepustce przyjedzie do Grabiny i wtedy rozkocha w sobie Ulę.

"Wszystko, co było w życiu do spieprzenia, spieprzyłem. Ale dla Ciebie, gdybym tylko mógł, wszystko bym wyprostował, odkręcił! Dla Ciebie mógłbym się zmienić. Nie wychodź za mąż, bo też coś do mnie czujesz i dobrze o tym wiesz" - taki list Ula dostanie od Bartka i postanowi go odwiedzić. Tuż przed więzieniem spanikuje i ucieknie.

W Grabinie Andrzejek będzie próbował jej uświadomić, że jego brat nie jest godny uwagi i nawet nie zasługuje na zaufanie. Córka Mostowiaka najwyraźniej nie posłucha. W 1373 odcinku "M jak miłość" (emisja we wtorek 15.05.2018 o godzinie 20:50 w TVP2) jej relacje z Jankiem staną się oschłe. W końcu zdenerwowany policjant wyprowadzi się z siedliska! Czy to znaczy, że do ślubu nie dojdzie? Janek czuje, że Ula dziwnie go traktuje i nie chce się narzucać.

Szkoda! Byliby przecież pięknym małżeństwem...

