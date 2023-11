2 z 5

Co się stanie w 2715. odcinku? Marek Zimiński odbierze rzeczy od Danuty (Lucyna Malec) i wróci do Natalii. Będą planować remont i będą rozmawiać o przyszłości ich synka Szymona. Natalia pójdzie do kosmetyczki, żeby wieczorem spodobać się Markowi. W drodze do domu dojdzie do katastrofy...