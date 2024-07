- Doktorze! Masz wolny wakat? Dobrze słyszałam?

- Zależy dla kogo...

- Dla mnie.

- Przecież pani pracuje…

- Zwalniam się. Nienawidzę rozczarowywać się ludźmi. Osiem stacji w pięć lat... Czemu? Temu, że człowiek czasami założy spódnicę. Wyglądasz na porządnego gościa. To jak? Z mojej strony zero dzieci, zero męża, zero życia prywatnego. Pełna dyspozycja! Lidka „łatka”... Taka łatka, co załata każdą dziurę w grafiku!