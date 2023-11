Bo gdy doktor Consalida odzyska siły, Adam nagle je straci.

- Myślałem, że Wiki... Naprawdę się bałem... że tego nie przeżyje. To napięcie… Czuję się, jakby mnie czołg przejechał…

Falkowicz (Michał Żebrowski), zaniepokojony, od razu podtrzyma brata:

- Wyglądasz, jakbyś miał gorączkę, pokasłujesz... Przecież... też nurkowałeś w tej lodowatej wodzie! Możesz mieć zapalenie płuc!(…) Łóżko! Na OIOM go!

A stan młodego lekarza z każdą minutą będzie się pogarszać.

- Saturacja spada... Niewydolny oddechowo!

- Zestaw do intubacji!

- Zaburzenia rytmu… Tylko nie to…

- Gorzej, że ciśnienie leci… Podłączamy aminy presyjne!(…) Rozwija niewydolność wielonarządową…

- Ustabilizuje się... Jeszcze się ustabilizuje...

- 100% tlenu… Pompuj!

- Zaburzenia rytmu... Migotanie. Asystolia!

- Defibrylator!

- Reanimacja!