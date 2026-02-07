Lucy Letby, była pielęgniarka oddziału neonatologicznego, stała się jedną z najbardziej znanych postaci w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości po tym, jak została skazana na 15 wyroków dożywocia. Oskarżono ją o zamordowanie siedmiorga noworodków i próbę zabójstwa kolejnych siedmiu w Countess of Chester Hospital w latach 2015–2016. Jej przestępstwa wstrząsnęły opinią publiczną i doprowadziły do intensywnego śledztwa prowadzonego przez policję z hrabstwa Cheshire.

„Śledztwo w sprawie Lucy Letby” - Netflix ujawnia niepublikowane nagrania z aresztowania

W pełnometrażowym dokumencie zatytułowanym „Śledztwo w sprawie Lucy Letby”, który zadebiutuje na platformie Netflix 4 lutego, widzowie po raz pierwszy zobaczą niepublikowane dotąd nagrania z momentu aresztowania Lucy Letby. W filmie pojawiają się m.in. ujęcia z kamer policyjnych ukazujące reakcję Letby, gdy funkcjonariusze zjawili się w jej domu. W jednym z nagrań słychać, jak płacząc mówi do rodziców: „nie patrzcie”, będąc prowadzona do radiowozu.

Film zawiera również sceny z przesłuchań, a także wywiady z matką jednej z ofiar, co dodatkowo podkreśla dramatyzm całej sprawy. Produkcja ma na celu przedstawienie pełnego obrazu śledztwa oraz kontrowersji, jakie narosły wokół procesu.

Sprawa Lucy Letby wciąż budzi wiele emocji

W dokumencie wypowiada się także Mark McDonald, adwokat Lucy Letby. Złożył on wniosek do Criminal Cases Review Commission o ponowne rozpatrzenie sprawy, domagając się nowego procesu dla swojej klientki. Film zawiera również wypowiedź doktora Shoo Lee - kanadyjskiego neonatologa, którego publikacja została wykorzystana przez prokuraturę podczas procesu. Dr Lee zaznacza w filmie, że jego badania zostały błędnie zinterpretowane i wyraził przekonanie o niewinności Letby.

Panel międzynarodowych ekspertów, któremu przewodniczył dr Lee, przeanalizował dokumentację sprawy i stwierdził, że nie ma dowodów na to, iż dzieci zostały zamordowane. Ta wypowiedź stawia pod znakiem zapytania dotychczasowy werdykt i może być kluczowa dla dalszego rozwoju sprawy.

Dochodzenie, które wstrząsnęło Wielką Brytanią

Sprawa Lucy Letby była określana przez śledczych z Cheshire Police jako „sprawa jedna na pokolenie”. Jej skala, brutalność czynów i trudności śledcze przyciągnęły ogromne zainteresowanie mediów i opinii publicznej w Wielkiej Brytanii. Netflix w swoim dokumencie prezentuje również kulisy dochodzenia, uwzględniając nagrania i komentarze funkcjonariuszy, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w postępowanie.

Warto zaznaczyć, że mimo zakończonego procesu, policja kontynuowała dochodzenie w sprawie 11 kolejnych incydentów, które miały miejsce zarówno w Countess of Chester Hospital, jak i w Liverpool Women's Hospital. Jednak we wtorek potwierdzono, że Letby nie usłyszy nowych zarzutów związanych z tymi zdarzeniami.

„Śledztwo w sprawie Lucy Letby” - kiedy premiera dokumentu Netfliksa?

Premiera filmu dokumentalnego „Śledztwo w sprawie Lucy Letby” została zaplanowana na 4 lutego 2026 roku. Produkcja będzie dostępna globalnie na platformie Netflix, co pozwoli widzom na całym świecie zapoznać się z szokującymi faktami, które ujawnia ten film.

W 2026 roku planowana jest także publikacja raportu z publicznego dochodzenia prowadzonego przez Lady Justice Thirlwall. Raport ma wyjaśnić, w jaki sposób Lucy Letby mogła dopuścić się tych czynów, będąc pracownicą służby zdrowia.

