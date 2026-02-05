W 1914 odcinku „M jak miłość” emocje sięgną zenitu, gdy Marysia Rogowska zdecyduje się na odważny krok. Barbara Mostowiak nadal głęboko przeżywa śmierć Franki, żony Pawła, mimo że od tragedii minęło już ponad miesiąc. Nestorka rodu nie potrafi odzyskać dawnej pogody ducha i zamyka się w sobie, pogrążona w żalu i smutku. Marysia, widząc cierpienie swojej matki, postanawia działać. Wcześniejsze próby rozweselenia seniorki, takie jak spotkania z Kisielową i Żakiem, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dlatego w nowym odcinku serialu podejmuje decyzję.

Marysia chce zakończyć żałobę Barbary po śmierci Franki w "M jak miłość"

Marysia postanawia zorganizować w domu Mostowiaków w Grabinie dużą imprezę. Tym razem nie będzie to zwykłe spotkanie rodzinne - Rogowska zaprosi więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej. Zamiast kameralnych wizyt, które odbywały się osobno, Marysia planuje połączyć wszystkich gości w jedno, duże wydarzenie. Celem imprezy jest wyciągnięcie Barbary z żałoby i przywrócenie jej radości życia. Liczy, że obecność bliskich i przyjaciół pomoże przełamać mur smutku, który otacza nestorkę rodziny. Wśród zaproszonych gości pojawią się zarówno starzy przyjaciele, jak i nowe twarze. Na imprezie znajdą się Zosia i Robert, Judyta z ojcem Karolem, Kisielowa, Żak oraz osoby, które wcześniej spotykały się z Barbarą w mniejszych grupach. Karol, ojciec Judyty, to nowy znajomy Barbary, z którym seniorka ostatnio się zaprzyjaźniła. Niestety, przez to zapomniała o dawnym znajomym Józku. Marysia liczy, że połączenie wszystkich tych osób w jednym miejscu przyniesie pozytywny efekt.

Śmierć Franki w "M jak miłość"

Śmierć Franki w "M jak miłość" była najsmutniejszym momentem tego sezonu. Ukochana żona Pawła trafiła do szpitala z powodu pogarszającego się zdrowia. Nie przeżyła operacji, mimo natychmiastowej pracy lekarzy, pęknięcie tętniaka aorty okazało się być śmiertelne. W najbliższych odcinkach widzowie będą świadkami przeżywania żałoby przez jej serialowego męża Pawła Zduńskiego oraz bliskiej rodziny.

