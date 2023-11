2 z 4

Dramat w "Na dobre i na złe": jak zginie Adam?

Na początku to właśnie Consalida będzie potrzebowała pomocy. Lekarka, podczas próby ratowania dzieci, nie będzie mogła wypłynąć na powierzchnię. Wiktoria, z objawami hipotermii, trafi do szpitala. Opiekę nad przyjaciółką przejmie brat Adama, doktor Falkowicz (Michał Żebrowski). Przy łóżku Wiki wciąż będzie czuwał Krajewski. Wszyscy będą tak zaaferowani stanem koleżanki, że zupełnie zlekceważą pierwsze objawy groźnych powikłań u Adama... To właśnie one doprowadzą do śmierci młodego lekarza! Zobaczcie kolejny slajd!