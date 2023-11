Reklama

Co po wakacjach w "Na dobre i na złe"? Spore poruszenie wywołało wideo z Martą Żmudą Trzebiatowską, które ukazało się na Facebooku serialu. Czy Hania Sikorka wygryzie Andrzeja Falkowicza (Michał Żebrowski)? Bohaterka zaprasza na nowe odcinki serialu siedząc na fotelu profesora i mówi: Myślę, że bym tutaj pasowała. Falkowicz, bój się! Czy to możliwe, że rzeczywiście zastąpi go młoda lekarka, której brakuje doświadczenia?

Doskonale wiemy, że po tragicznej śmierci Adama Krajewskiego. jego brata, Falkowicz będzie pogrążony w żałobie. Ponadto, z pracy na chwilę zrezygnuje Wiki, która wyjedzie do Islandii, by spełnić ostatnią prośbę Adama. W "Leśnej Górze" zabraknie więc chirurgów! Czy to możliwe, że Falkowicza na miejscu dyrektora szpitala zastąpi Hania? Wszystko okaże się w nowych odcinkach serialu 'Na dobre i na złe" tuż po wakacjach!

