Czy Adam i Wiktoria z "Na dobre i na złe" będą razem? Obok Leny i Latoszka to kolejna para, której zdaje się kibicować najwięcej telewidzów. Niestety, kiedy Adam został ojcem małego Józia, losy tego związku stanęły pod znakiem zapytania. Wiktoria zdecydowała się wyjechać z Leśnej Góry (Zobacz także: Katarzyna Dąbrowska o wyjeździe Wiktorii: "To zamierzony ruch scenarzystów"). Tych dwoje nie potrafi jednak bez siebie żyć! Czy mimo skomplikowanych losów Adam i Wiktoria znajdą rozwiązanie, by być razem? W rozmowie z Party.pl Grzegorz Daukszewicz dał nam na to trochę nadziei... Posłuchajcie!

Adam i Wiktoria to para, której kibicuje wielu telewidzów.

Wkrótce Adam zostanie ojcem po raz drugi.