"M jak miłość": Mikołaj Roznerski opublikował niepokojące zdjęcie z planu. Tak skończy się jego małżeństwo z Izą!?

Mikołaj Roznerski opublikował na Instagramie nowe zdjęcie z planu "M jak miłość", na którym widać, że jego serialowa postać jest w dramatycznym stanie! Marcin Chodakowski rozpacza po "zdradzie" Izy, do której tak naprawdę nie doszło i wygląda na to, że alkohol nie będzie jego jedynym problemem. Marcin rozważa samobójstwo?

Marcin Chodakowski jest jedną z głównych postaci w "M jak miłość", a widzowie kibicują jego relacji z Izą i trzymają też kciuki za parę w życiu prywatnym, w końcu już od dłuższego czasu pojawiają się informacje, że Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska planują ślub.

Ostatnio nad serialową relacją Izy i Marcina zawisło widmo rozstania. Chodakowski jest załamany, że jego żona go zdradziła, a jeden z jego wrogów dostarczył mu sekstaśmy. Na nowym zdjęciu z planu "M jak miłość" widać, że Marcin jest w opłakanym stanie i nie rozstaje się z alkoholem! Posunie się o krok za daleko?

To jak popłynąć z prądem ? 🥺Bo jak na razie to chłopak płynie z %🙃🤓

A poważnie co chlopina powinien zrobić ?Macie jakiś pomysł ? A dziś i jutro targania emocjami Marcina w @mjakmilosc.official ciąg dalszy 🤓☺️💪