Mikołaj Roznerski dołączył do obsady "Na dobre i na złe"! Kogo zagra w serialu TVP? 

Katarzyna Skrzynecka nie może narzekać na brak zawodowych propozycji. Aktorka po tzw. "narodowej kwarantannie" wróciła na plan ostatniej części kultowej komedii " Kogel mogel 4 ", a teraz pochwaliła się, że dołączyła właśnie do ekipy serialu TVP2! Gwiazda zagra tam lekarkę, która na specjalne zaproszenie profesora Falkowicza przyleci do Polski. Zobaczcie, co jeszcze zdradziła Katarzyna Skrzynecka na temat swojej roli w serialu! Katarzyna Skrzynecka zagra w popularnym serialu TVP 2! Katarzyna Skrzynecka opublikowała na Instagramie zdjęcie w lekarskim stroju i pokazała scenariusz do serialu " Na dobre i na złe ". W ten sposób poinformowała swoich fanów, że dołączyła do ekipy lekarzy w Leśnej Górze: Szanowni Państwo, z radością dołączam do Szanownej Ekipy Lekarzy szpitala w Leśnej Górze 💙🎞🎬🎥👍 - napisała Katarzyna Skrzynecka na Instagramie. Aktorka zdradziła też w jaką postać wcieli się w serialu "Na dobre i złe". Okazuje się, że zagra lekarkę, która z Kalifornii przyleci do Leśnej Góry. W serialu "NA DOBRE I NA ZŁE" w roli Pani Docent Aliny Fisher z Kliniki w Californi, na zaproszenie Profesora Falkowicza 👍👍👍 W nowym sezonie serialu będziemy spotykać się przez wiele odcinków 💙🎬 Od 05:30 rano w pracy 👍👍👍 Scenariusz bardzo emocjonujący i wzruszający. Do zobaczenia na ekranie już w sierpniowych odcinkach 779, 780 i wielu kolejnych 👍 Zobaczcie, jak Katarzyna Skrzynecka będzie prezentowała się w "Na dobre i na złe"!