Dopiero co zakończył się 13. sezon "Przyjaciółek", ale nie jest żadną tajemnicą, że producenci polsatowskiego hitu już pracują nad kolejnym. Obecnie trwają zdjęcia do nowych odcinków, które ujawniają sporo informacji. Nikt wcześniej jednak nie zdradził, że do serialu dołączy nowa gwiazda! Mowa o Marii Pawłowskiej, którą znacie z serialu "M jak miłość". Czy jej bohaterka namiesza w życiu Anki, Ingi, Patrycji i Zuzy? Zobaczcie nasz wywiad z gwiazdą i przekonajcie się sami!

Jesienią zobaczymy 14. sezon "Przyjaciółek"

Do serialowych bohaterek dołączy nowa postać

