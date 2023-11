Mamy zwiastun najnowszych odcinków "M jak miłość"! Już 28 sierpnia, w poniedziałek, fani serialu będą mogli zobaczyć premierową odsłonę nowego sezonu wielkiego hitu Telewizyjnej Dwójki. Co wydarzy się w "M jak miłość"? Fani z pewnością zastanawiają się, czy Tomek, który w ciężkim stanie trafił do szpitala i teraz jest w śpiączce, przeżyje? Jeszcze kilka tygodni temu Marcjanna Lelek pokazała swoim fanom zaskakujące zdjęcia z planu serialu, podczas których kręcone były sceny pogrzebu. Na cmentarzy mogliśmy wówczas zobaczyć rodzinę Tomka i policję... wszystko wskazywało, że będzie to właśnie ostatnie pożegnanie Chodakowskiego. Teraz w sieci pojawił się zwiastun, w którym Tomek budzi się ze śpiączki!

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość"

Czy Tomek Chodakowski przeżyje? A może sceny z wybudzającym się Tomkiem są tylko snem Asi? Tego dowiemy się już wkrótce. Zobaczcie, co wydarzy się w nowym sezonie "M jak miłość"! Jedno jest pewne, czekają nas wielkie emocje nie tylko związane z postacią Tomka- również w życiu Madzi szykują się zaskakujące momenty!

Zobaczcie zwiastun nowych odcinków "M jak miłość"!

Zwiastun "M jak miłość".

Co wydarzy się w nowym sezonie serialu?