1 z 18

Andrzej Młynarczyk wcielał się w postać Tomka Chodakowskiego przez 10 lat. Dołączył do serialu w 2007 roku i grał policjanta, który po trudnych przeżyciach w wydziale, rzuca niebezpieczną pracę i zostaje taksówkarzem w Warszawie. Jak spotkał swoją pierwsza żonę Małgosię Mostowiak? Uratował ją od zbirów w nocy i podwiózł taksówką do domu. Mieli się już nigdy nie spotkać, ale los skrzyżował ich drogi.

Tomek i Małgosia (w tej roli Joanna Koroniewską) to była jedna z najbardziej popularnych par w "M jak miłość".

Zobacz: Pogrzeb Tomka w "M jak miłość". Kto z Mostowiaków się na nim pojawi? Asia z dziećmi są załamani... ZDJĘCIA

Najpierw zdecydowała się odejść z serialu Koroniewska. Małgosia Mostowiak, zdradziła Tomka z byłym mężem i wyjechała na stałe do USA. Tomek został sam. Wtedy do serialu dołączyła Barbara Kurdej-Szatan, a jej postać pokochali widzowie. Teraz to Asia zostanie sama, bez Chodakowskiego.

A czy pamiętacie jak wyglądał serialowy Tomek na początku? Mamy dla Was zdjęcia sprzed 10 lat! Julia Wróblewska jest jeszcze malutka, a Joanna Koroniewska miała jeszcze ciemne włosy. Sam Andrzej Młynarczyk nosił żel na włosach! :) Musicie to zobaczyć!

Zobacz także: To już dziś! Ostatni odcinek z udziałem Andrzeja Młynarczyka. Aktor zdradził nam powody odejścia z "M jak miłość". Co teraz będzie robił?