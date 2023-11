7 z 11

Justyna (Olga Kalicka) z "M jak miłość" pragnie Franka (Piotr Nerlewski) i nic jej nie powstrzyma! "Po trupach do celu" - oto jej motto. Knuje, krąży jak sęp by być bliżej leśnika. Sieje metlik w jego głowie by Franek zastnawiał się czy kocha Natalkę, a może jednak byłą dziewczynę czyli ją. Zbliża się do jego matki, zaprzyjaźnia się z Natalką...

Do tej pory chłopak opiera się zalotom Justyny. Ale...