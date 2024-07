4 z 14

Marcin i Kasia (Agnieszka Sienkiewicz) - to była love story. Pierwszy raz spotkali się w mieszkaniu Tomka (Andrzej Młynarczyk) w Warszawie. Chodakowski chciał się tylko zabawić z dziewczyną. Pojechał za nią aż do Grabiny i korzystając z pierwszej nadarzającej się okazji namiętnie pocałował. Dziewczyna się w nim zakochała, zerwała dla niego zaręczyny, a on... A on nie chciał zobowiązań. Dopiero potem zrozumiał, że to kobieta jego życia.