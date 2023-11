2 z 4

Choć przed wakacjami nic nie wskazywało na to, że Paweł i Julia znowu się zejdą, najnowsze doniesienia przekonują o czymś zupełnie przeciwnym. Podobno między nimi po raz kolejny dojdzie do zbliżenia! Julka wróci do Polski i pierwsze kroki skieruje do bistro, które prowadzi Kinga (Katarzyna Cichopek). Po tej wizycie postanowi odwiedzić swojego byłego kochanka. Julka nakryje go podczas pikniku z Katią (Joanna Jarmołowicz), z którą wziął fikcyjny ślub. Ten widok nie spodoba się kobiecie, która przedstawi się jako "prawie-dziewczyna Pawła". O dziwo Zduński postanowi umówić się z Julką na kolację, która przedłuży się do... rana!

Fanów Rafała Mroczka zainteresowały też zdjęcia, którymi aktor podzielił się na swoim Instagramie. Zostały one zrobione podczas kręcenia nowych scen do "M jak miłość". Wskazują one na to, że Paweł i Julia zejdą się na dobre! Co więcej, Mroczek opublikował także fotografię, którą opatrzył hasztagiem "rodzinka". Czyżby Julia zaprosiła Pawła do swoich rodziców?!