Marek Mostowiak nie miał ostatnio łatwego życia. Dzieciaki zaczęły sprawiać mu coraz więcej kłopotów. Ula (Iga Krefft) w ostatniej chwili odwołała ślub i związała się z byłym gangsterem. Z kolei Mateusz (Krystian Domagała) najpierw prześladował swoją nauczycielkę od matematyki, po czym związał się ze swoją rówieśniczką. Nastolatkowie upili się winem. Mateusz wrócił do domu i podczas awantury z ojcem podniósł na niego rękę! Chłopak nie chciał bowiem wyjeżdżać wraz z rodzicami za granicę. Wygląda jednak na to, że ta awantura nie pomoże mu przekonać do swojego pomysłu ojca...