Olga Kalicka odchodzi z "M jak miłość"?

Justyna (Olga Kalicka) pojawiła się w "M jak miłość" znienacka. Była ukochana Franka (Piotr Nerlewski) postanowiła odbić go Natalce (Marcjanna Lelek). Na szczęście jej intryga nie powiodła się. Nie oznacza to, że problemy z Justyną się skończyły. Mateusz (Krystian Domagała) zakochał się w swojej nauczycielce bez pamięci. Do tego stopnia, że był w stanie wziąć na siebie winę za zabójstwo jej byłego chłopaka! Nastolatek nadal będzie prześladował Justynę: nachodził ją w domu, podglądał. Nauczycielka odwiedzi Marka (Kacper Kuszewski) i poprosi go, aby zapanował nad swoim synem. Niestety, Mateusz nie posłucha ojca.

Justynę dotknie też osobista tragedia. Jej mama, która od dłuższego czasu poważnie chorowała, umrze. Nauczycielka, udręczona całą sytuacją, postanowi wyjechać z Grabiny na zawsze. Dziewczyna będzie miała dość tego, że wszyscy mają ją za morderczynię, a namolny nastolatek nie daje jej żyć.

Czyżby Olga Kalicka postanowiła odejść z serialu ze względu na swoją sytuację życiową?