W kolejny wtorek Wojciech umówi się z Budzyńskim w kawiarni - i od razu przejdzie do sedna.

- Będę szczery, ale delikatny… Moja córka… Widzisz, ona już tyle razy była zraniona, odrzucona... I bardzo się o nią boję. O nią, o jej serce – dosłownie i w przenośni. Kolejnego rozczarowania już nie wytrzyma. No i jest jeszcze Maciek… To dla niego nowa sytuacja. Nie wiadomo, jak się do niej zaadaptuje. Kolejna poważna zmiana, nowe miejsce… I nowa osoba w jego życiu.

- Chcesz mnie zapytać o coś konkretnego?... Słucham.

- Tak. I z góry przepraszam cię za to pytanie, ale… chciałbym wiedzieć, jakie masz plany wobec mojej córki… no i wnuka?