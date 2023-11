Reklama

Czy Iza (Adriana Kalska) uwolni się od wariata Artura (Tomasz Ciachorowski)? Na to pytanie próbują odpowiedzieć sobie fani serialu. W 1377 odcinku "M jak miłość", czyli ostatnim przed przerwą wakacyjną serialu, Artur i Iza wrócą z podróży poślubnej... Artur, żeby mieć pewność, że Iza jest tylko jego, uwięzi ją w domu. Zabroni żonie wychodzić bez jego wiedzy i zażąda, by rzuciła pracę kuratora sądowego. Co zrobi zrozpaczona kobieta, czy Marcin jej pomoże?

Co wydarzy się w ostatnim odcinku "M jak miłość"?

Przypominamy, że ostatni odcinek serialu "M jak miłość" (odcinek 1377) jest planowany na wtorek, 29.05.2018, o godz. 20.50 w TVP2.

Ślub Izy i Artura w "M jak miłość" sprawi, że Starski już bez skrępowania straszy i szantażuje swoją żonę. Iza boi się do czego jest zdolny Artur skoro sfałszował wyniki DNA małej w sądzie. Aby mieć spokój pojedzie z z "mężem" na "romantyczny" miesiąc miodowy. Ale ma w tym swój plan, chce uśpić jego czujność.

W 1377 odcinku "M jak miłość" po powrocie z podróży poślubnej spróbuje odzyskać zaufanie męża, które straciła kiedy chciała uciec do Marcina (Mikołaj Roznerski). Skalski od tej pory śledzi jej każdy kok.

Dom Izy w Piasecznie będzie jej więzieniem, bo Artur nie będzie chciał się zgodzić, by dalej pracowała jako kuratorka sądowa. Najlepiej, żeby bez niego nie wychodziła z domu.

Na szczęście w 1377 odcinku "M jak miłość" Izie uda się oszukać męża i wymknąć do wujka Artura (Roch Siemionowski). Poprosi go o pomoc i wyzna, że jej mąż zachowuje się jak psychopata. Co zrobi wuj? Zamknie Izę w biurze i zawiadomi Artura...

To będzie piekło na ziemi!

Czy Artur jest zdolny do tego, by skrzywdzić dziecko?

Co dalej z Izą i Marcinem? Czy Chodakowski zdoła pomóc byłej dziewczynie?

Iza zostanie nawet dotkliwie pobita!

