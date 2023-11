4 z 9

Tymczasem kilka godzin później… auto Marcina zmieni się we wrak! Zduński, jadąc na kolejne spotkanie z Chodakowskim, kompletnie rozbije pożyczony samochód – i straci przytomność. Spod maski wozu zaczną wydobywać się płomienie...

Szczęśliwie, Marcin zauważy z daleka wypadek – i od razu pobiegnie, by rannemu pomóc. Choć zbliżając się do auta będzie ryzykował własne życie…