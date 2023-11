W "M jak miłość" zastraszona Iza wyjdzie za Artura. Niechęć do męża jednak jej nie minie... i choć Artur będzie się starał, to Iza będzie go unikać. A co z nocą poślubną?

Tuż po ślubie, kiedy kolejny raz próbowała uciec, Skalski ją pobił! Ale przecież mężczyzna nie odpuści i będzie nalegał na noc poślubną. Wiadomo, że Iza nie będzie chciała jej odbyć. Co na to jej mąż?

Zobacz filmik Tomasza Czachorowskiego z planu serialu "M jak miłość", w którym aktorzy z poczuciem humoru pokazują, jak będzie to wyglądało!

Co Wy na to?

Adriana Klaska i Tomasz Ciachorowski dobrze bawią się na planie. Jednak dla fanów serialu ten wątek jest wyjątkowo trudny. Bo nikt nie może zrozumieć, czemu Iza się nie postawi i nie wyrwie ze szponów Artura. Czy strach aż tak ją paraliżuje?

Zobacz: "W Arturze budzi się sadysta". Co dalej z biedną Izą i Marcinem? Zobacz kulisy "M jak miłość"!

Aktorzy z "M jak miłość" bardzo dobrze bawią się na planie serialu. Na zdjęciu: Maria Pawłowska, Adriana Kalska, Tomasz Ciachorowski.

Iza ucieknie w końcu od Artura?

