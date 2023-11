- Nie wiesz do czego jest zdolny! Zagroził, że zabierze mi Maję, pozbawi mnie praw rodzicielskich... Groził nawet, że... mnie ubezwłasnowolni!

- Zabiję tego sukinsyna!

- Nie zostawię z nim dziecka, rozumiesz?!

- Proszę cię, nie... Artur, Boże... Nie rozumiesz? Przecież on cię może nawet zabić! Nie, posłuchaj, to trzeba zrobić inaczej…