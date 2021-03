"M jak miłość": Marcin odkryje, że sekstaśmy Izy to fotomontaż! Podejmie szokującą decyzję, która pogrąży jego małżeństwo?

W „M jak miłość” sekstaśmy z Izą nie dają Marcinowi spokoju, jednak zranione uczucia sprawiają, że stale myśli o zdradzie zamiast działać i odkryć prawdę. W końcu zorientuje się, że film od Bosackiego może być fotomontażem i zdecyduje się sprawdzić ten trop. O pomoc poprosi Jakuba, który ucieszy się z jego niespodziewanej wizyty w pracy. Ostatnio Marcin mocno zaniedbał swoje obowiązki zawodowe, ale tu mógł liczyć na wspólnika. Czyżby Chodakowski zaczął myśleć jak detektyw i w końcu odkryje prawdę?

Marcin odkryje, że sekstaśmy Izy to fotomontaż!?

Marcin w 1576. odcinku "M jak miłość", który już 22 marca na antenie TVP2, w końcu zdecyduje się na jakieś działania. Po tym, jak obejrzał nagranie Izy i Ostrowskiego setki razy - poprosi, aby Jakub zerknął na nie swoim okiem. Ten chętnie zgodzi się pomóc przyjacielowi, który jest w totalnej rozsypce i zapyta tylko, czy chodzi o "to" nagranie. Chodakowski potwierdzi i wyzna, że zaczął podejrzewać fotomontaż, jednak szybko straci nadzieję na zmianę tej dramatycznej sytuacji:

Zresztą to już chyba i tak nie ma żadnego znaczenia - powie na odchodnym Marcin.

Załamany Chodakowski w końcu sięgnie po alkohol i kiedy przestanie sobie radzić z emocjami napadnie na Ostrowskiego, a Olkowi wyzna, że mógł go nawet zabić! Jednak nawet po tym wydarzeniu nie weźmie się w garść. Dopiero kiedy zostanie oskarżony o rozbój, wda się w bójkę i trafi do więzienia stanie się jasne, że to prosta droga do tragedii! Wtedy zainterweniuje Aneta! Jej szokująca przemowa sprawi, że Chodakowski zrozumie, co traci. Jednak na powrót może być za późno, bo załamana Iza zdecydowała się uciec.

Fani "M jak miłość" już spekulują, jak skończy się kryzys Izy i Marcina:

Miejmy nadzieje że wróci i dorwą Bosackiego, Mam nadzieję, że wszystko się wyjasni i bedzie dobrze 😍 No proste... przecież to ona jest ofiarą. Głupio wgl zrobił... pokazał ze zaufanie to krucha rzecz. Oj to chyba nie bedzie takie proste jak nam sie wydaje. Moze Marcin sam podejmie śledztwo w tej sprawie

Mają rację?

