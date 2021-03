"M jak miłość": Marcin Chodakowski w więzieniu! Rozstanie z Izą skończy się dla niego tragicznie 

Marcin Chodakowski w „M jak miłość” przechodzi prawdziwy kryzys! Nadal wierzy w to, że Iza zdradziła go z Ostrowskim na wyjeździe służbowym i jest tak zaślepiony zazdrością, że zamiast połączyć fakty i starać się poznać prawdę, będzie się coraz bardziej staczał, a butelka z procentami będzie towarzyszyła mu wszędzie! W tych trudnych chwilach będzie mógł liczyć na pomoc bliskich, jednak to Aneta i Olewicz sprawią, że nie dojdzie do tragedii!

Marcin Chodakowski z "M jak miłość" w więzieniu!

Marcin po obejrzeniu kolejnego filmu od Bosackiego nie będzie miał wątpliwości, że między Izą a Ostrowskim coś zaszło! Złość nie pozwala mu myśleć logicznie i wykorzystać umiejętności detektywistycznych, aby poznać prawdę. W końcu postawiony pod ścianą zdecyduje się na najgorsze i pobije Ostrowskiego! Szokuje jednak fakt, że spotkał się z pisarzem z myślą, że go zabije – jak informuje se.pl.

Mógłbym go zabić, gnoja... Dotykał mojej Izy, rozumiesz?

Młodszy Chodakowski zacznie obawiać się o brata i szybko okaże się, że miał rację! W 1578 odcinku "M jak miłość" agresywny Marcin wda się w bójkę i zdemoluje jeden z lokali, a potem wyląduje w więzieniu. Dopiero z pomocą prawnika i Olka wyjdzie na wolność i po szczerej rozmowie z Anetą i bratem zrozumie, że kolejny taki wybryk może skończyć się tragicznie! Wybaczy w końcu Izie i dowie się prawdy? Nieoczekiwanie z pomocą przyjdzie mu Olewicz, ale czy powinien ją przyjmować?

Instagram / mjakmilosc.official

Marcin po rozstaniu z Izą stał się wrakiem człowieka! Mikołaj Roznerski pokazał zaskakujące zdjęcia z planu "M jak miłość", na których widać, że jego serialowa postać nie radzi sobie z kryzysem.

To małżeństwo nie może się tak szybko skończyć! Fani serialu już spekulują, że Marcin musi w końcu połączyć fakty! "Jako detektyw kochający swoją żonę i mający na pieńku z autorem filmu.. Chyba powinien się zastanowić i sprawdzić połączyć fakty.. Zanim pochopnie osądzać."