Los Marcina Chodakowskiego ostatnio nie rozpieszcza! Zmarł Tomek Chodakowski, Iza go zostawiła, a do tego szamocząc się z Głowackim broń wypaliła i... bandyta zginął. Marcin będzie mieć z tego powodu wyrzuty sumienia. Smutki zacznie topić w alkoholu. Po pijanemu w 1321. odcinku "M jak miłość" wyzna Agnieszce, że to on zabił Głowackiego, będzie chciał zgłosić się na policję!

- Posłuchaj, ten facet z zimną krwią zabił Tomka! Dobrze zrobiłeś… I jeszcze jedno. Rozumiem decyzję Jakuba... Szymek nie ma nikogo prócz ciebie, a w tym kontekście wszystkie wątpliwości, etyczne rozterki są tu bez znaczenia! Uwierz mi… - zapewni go Agnieszka.

Życie Marcina zacznie się walić, gdy dowie się, że Iza była z nim w ciąży... Ale Artur okłamie go, że dziewczyna poroniła. Czy z tego powodu Marcin będzie chciał popełnić samobójstwo?

