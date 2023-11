Kolejny dramat w "M jak miłość"! Życie nie rozpieszcza serialowej Magdy (Anna Mucha). Ostatnio okazało się, że przez poważne problemy ze zdrowiem nie może zajść w ciążę, a już wkrótce dowie się, że Andrzej (Krystian Wieczorek) miał romans z jej przyjaciółką. To jednak nie koniec problemów Chodakowskiej. Jak informuje portal superseriale.se.pl w jednym z najnowszych odcinków "M jak miłość" Magda w ciężkim stanie trafi do szpitala! Co dokładnie wydarzy się w serialu?

Reklama

Magda zażyje narkotyki i trafi do szpitala

Według doniesień portalu Magda przez pomyłkę zażyje narkotyki, które w jej mieszkaniu zostawił syn Marty. Chodakowska zażyje prochy Łukasza zamiast swoich leków na serce! Bohaterka grana przez Annę Muchę trafi do szpitala, a lekarze będą walczyć o jej życie.

Łukasz, by zdobyć pieniądze na spłatę długów, posunie się do ekstremalnych czynów. Będzie okradał członków rodziny, paradoksalnie dla ich dobra, wyłudzał, oszukiwał i sprzedawał narkotyki. Przez niego do szpitala trafi Magda. Gdy prokurator dobierze się do mojego bohatera, resztę dni zdjęciowych mogę mieć w jednej lokalizacji- zdradził ostatnio Jakub Józefowicz, który wciela się w serialowego Łukasza.

Jak to możliwe, że Magda pomyli lekarstwa z narkotykami? Czy to Łukasz podmienił tabletki, żeby zabić Chodakowską? Tak przynajmniej sugeruje portal superseriale.se.pl, który informuje, że już w 1428. odcinku "M jak miłość" syn Marty zacznie pomagać Ance (Weronika Rosati)! Była kochanka Budzyńskiego poprosi Łukasza, żeby zdobył dla niej dokumenty, które są dowodem na jej przekręty w sprawie sprzedaży obrazów...

Zobacz także: Paweł wróci do Julki? Zobacz, co w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Serialowa Magda trafi do szpitala.

MTL Maxfilm

Reklama

Czy Magda to przeżyje?