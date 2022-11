"M jak miłość": Hanka wcale nie zginęła w kartonach! Poznaj PRAWDĘ w 11. rocznicę jej śmierci!

- Ciesze się, że cię mam. Bałam się, że cie spotka coś złego, bo zawsze jak się do kogoś zbliżałam, to działu się coś złego. To jakieś fatum. I ściągam na wszystkich których kocham… - przyznaje się Anna.

- Co za bzdury… - komentuje Hanka. - Wsiadaj i pasy zapnij, bo nie chce cię mieć na sumieniu - śmieje się gdy ruszają znowu w trasę do domu.