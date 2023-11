1 z 13

Krystian Domagała w serialu „M jak miłość" zaczął grać gdy miał zaledwie rok. Już od 15 lat wciela się w Mateusza - syna Hanki i Marka Mostowików. Teraz Krystian to już 16-latek i powoli zmienia się w mężczyznę! Mateusz zawsze miał smykałkę do interesów, wiele pomysłów - jak zarobić lub oszczędzić. Teraz ma poważne kłopoty, bo przyzna się do zabicia Maćka, byłego chłopaka swojej nauczycielki - Justyny. A wszystko z miłości... Czy 16-latek zdaje sobie z konsekwencji?

Zobaczcie jak się zmieniał serialowy Mateusz na przestrzeni lat w naszej galerii z "M jak miłość". Od maluszka po nastolatka, który już teraz zaczyna myśleć o kobietach i miłości.

