Choć na nowe odcinki hitowego serialu "M jak miłość" trzeba będzie sporo poczekać, to już teraz wiemy, że emocji nie zabraknie. Zwłaszcza w wątku Izy, Marcina i Artura! Wiemy już, że Iza wyląduje w szpitalu i znajdzie się w śpiączce. Dlaczego? Czy to wina Artura? Odtwórca tej roli, Tomasz Ciachorowski, zdradził nam co nieco na ten temat. Czy rzeczywiście znów zrzuci winę na Marcina? Zobaczcie rozmowę z aktorem.

