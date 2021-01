Wątek Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski) już wkrótce przyniesie naprawdę sporą dawkę emocji w "M jak miłość"! Okazuje się, że niedługo wydarzy się coś, co może wpłynąć na małżeństwo Chodakowskich. Przyczyni się do tego kolega z pracy Izy, który zrobi wszystko, żeby zemścić się na Marcinie! Co planuje Bosacki (Dariusz Kordek)?

Bosacki nagra Izę i Michała w łóżku

W ostatnim odcinku "M jak miłość" Marcin po raz pierwszy powiedział Izie, że pracuje dla Bosackiej (Małgorzata Sadowska) i że zdobył dowody na zdradę jej męża. Chodakowska była w szoku, ale postanowiła szczerze porozmawiać z kolegą z pracy.

Moja żona się ze mną rozwodzi. Nie wierzę, że twój mąż powiedział ci, jak się do tego przyczynił- mówił Bosacki. Strasznie mi przykro, ale... mąż ma taką pracę i...- komentowała Iza.

Bosacki zapewniał wówczas, że nie ma do nikogo żalu i że sam popełnił błąd. Niestety, teraz okazuje się, że mężczyzna planuje okropną zemstę na Chodakowskich! Jak informuje portal superseriale.se.pl już wkrótce Bosacki zrobi coś, co może doprowadzić do rozstania Izy i Marcina. Okazuje się, że podczas służbowego wyjazdu Bosacki dosypie Izie i Michałowi (Paweł Deląg) narkotyki do ich kieliszków z alkoholem. Kiedy Chodakowska źle się poczuje, pisarz postanowi odprowadzić ją do pokoju. Niestety, Iza i Michał w hotelowym pokoju stracą przytomność i dopiero po kilku godzinach obudzą się razem w łóżku. Iza i Michał nie będą nawet podejrzewać, że w Bosacki ustawił w pokoju kamerę, która uwieczniła, jak leżą nago. Następnego Chodakowska i Ostrowski dojdą do wniosku, że ktoś musiał im coś dosypać, a Bosacki oszuka ich, że również źle się czuł i nie pamieta wszystkiego z imprezy.

Niestety, Bosacki będzie w posiadaniu taśmy, którą może wykorzystać, żeby zemścić się na Marcinie, który znalazł dowody na jego zdradę. Czy kolega z pracy wyśle nagranie Chodakowskiemu i zniszczy jego związek z Izą? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość".

Zobacz także: Janek z "M jak miłość" po postrzale już nigdy nie będzie chodził? Policjant usłyszy dramatyczną diagnozę

Bosacki będzie wściekły na Chodakowskich za to, że Marcin znalazł dowody na to, że zdradził swoją żonę.

MTL Maxfilm

Czy kolega z pracy doprowadzi do rozstania Izy i Marcina? Bosacki wyśle Chodakowskiemu seks taśmę z udziałem jego żony?