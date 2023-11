Reklama

Artur (Tomasz Ciachorowski) jest gotów dosłownie na wszystko, by zatrzymać Izę (Adriana Kalska) i Maję (Anna Wierzchoń) przy sobie. Niebawem w nowych odcinkach "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) dowie się, że Iza urodziła córkę. Będzie przekonany, że Maja jest jego dzieckiem. Będzie chciał walczyć o swoje prawa rodzicielskie. Jednak Artur zrobił wszystko by mu przeszkodzić. Jaki będzie mieć na to plan?

W 1360. odcinku Marcin zobaczy Artura i Izę na spacerze z wózkiem. Będzie ich śledzić i poczeka na nich pod domem, aż Artur wyjdzie. Wtedy odwiedzi Izę i dowie się, że Maja jest jego córeczką. Ale Artur będzie czuć, że coś się dzieje, dlatego niespodziewanie wróci. Chowański i Starski się pobiją.

Marcin nie da za wygraną. Obieca, że będzie walczyć o małą przed sądem. Przestraszona Iza skłamie, że Maja nie jest jego dzieckiem. Jedynym rozwiązaniem będą testy DNA, ale Artur będzie chciał je sfałszować! W 1362. odcinku "M jak miłość" (emisja 26 marca w poniedziałek) Starski wymyśli sposób by tego dokonać. Czy mu się to uda? Trzeba oglądać wiosenny odcinek "M jak miłość".

Marcin po raz pierwszy widzi swoją córkę.

Czy Artur przekona Izę, by kłamała na jego korzyść?