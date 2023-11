Scena, w której zobaczymy Marka po raz ostatni to huczne wesele, na które została zaproszona cała rodzina Mostowiaków! Ceremonia została zorganizowana na zewnątrz, by oddać charakter stircte letniego, kolorowego weselicha! Aktor w rozmowie z magazynem Party opowiedział o swojej finałowej scenie na planie serialu:

Pech chciał, że scena była kręcona późnym popołudniem, kiedy to nagle z upalnego, 30-stopniowego upału, zrobiła się zimna i deszczowa aura:

Dostałem ogromny bukiet, a Teresa Lipowska wygłosiła krótkie, ale wzruszające przemówienie. Trwało to kilka minut, szybko się ze wszystkimi wyściskałem i ekipa wróciła do pracy, bo mieli jeszcze kilka scen do nagrania w tym deszczu - czytamy.