Małgorzata Kożuchowska zapowiada, że widzów czekają spore emocje już od pierwszych chwil 5. sezonu „Drugiej szansy”. Przyznaje, że temat przemocy seksualnej nieprzypadkowo znalazł się w scenariuszu. Chodziło o to, by pokazać skalę problemu i zachęcić do dyskusji. W nowych odcinkach serialowa Monika Borecka będzie musiała się zmierzyć z dramatycznymi przeżyciami. Okaże się bowiem, że ktoś dosypał jej do wina tabletkę gwałtu. Bohaterka obudzi się w pokoju hotelowym z rozmazanym makijażem i dziurą w pamięci...

Co się stało? Jak potoczy się wątek Boreckiej? Posłuchajcie, co powiedziała Kożuchowska w rozmowie z Newserią!

Małgorzata Kożuchowska na ramówce TVN.