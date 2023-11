Widzowie Polsatu kochają "Przyjaciółki"! Niestety, prace na planie 11. sezonu właśnie dobiegły końca. Na profilu Anity Sokołowskiej pojawiło się zdjęcie z wymownym podpisem.

Zobacz: Patrycja z "Przyjaciółek" w ciąży! Ale urodziny dziecka mogą narazić jej życie

Zuza (Anita Sokołowska), Anka (Magdalena Stużyńska), Patrycja (Joanna Liszowska) i Inga (Małgorzata Socha) spotkały się na planie "Przyjaciółek" ostatni raz przed wakacyjną przerwą. Od razu pojawia się pytanie, czy będzie 12. sezon! A na ten temat nie ma jeszcze oficjalnej informacji.

-Tego nie wiemy kochani, ale to od was zależy. Jeśli są widzowie, którzy chcą nas oglądać dalej... Na poważnie, wszystko w Waszych rękach. Bez widzów nie istniejemy. Jeśli nasi wierni widzowie będą z nami to kto wie, kto wie. My ze swojej strony zrobimy wszystko, żebyście nie byli zawiedzeni - powiedziała Joanna Liszowska w relacji live na oficjalnym profilu "Przyjaciółek" na Facebooku.