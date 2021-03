Kolejna tragedia w "M jak miłość"! Córka Marysi Rogowskiej zginie z rąk swojego chłopaka? 

W „M jak miłość” szykuje się kolejny dramat! Po tragicznych wydarzeniach w życiu Janka i kryzysie w małżeństwie Izy i Marcina, teraz Basia Rogowska wpadnie w potężne tarapaty, a wszystko przez jej nowego chłopaka! Tragedia w tym związku zapowiadała się od początku, ale nikt nie spodziewał się, że życie młodej dziewczyny faktycznie będzie zagrożone. Co zrobi Dawid Jaszewski? Czy Olga albo Marysia powstrzymają go w porę?

Córka Marysi Rogowskiej w "M jak miłość" zginie z rąk swojego chłopaka?

Dawid Jaszewski jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci w „M jak miłość”. Od początku wiadomo, że chłopak skrywa mroczną tajemnicę, a ostatnio jego własna matka podejrzewa go o brutalne kłusownictwo. W końcu osoba, która napadła w lesie Mateusza i Lilkę z opisu idealnie pasuje do nastolatka. Na jaw wyszły też fakty! Okazało się, że w przeszłości chłopak Basi miał przejść terapię, jednak nawet Jaszewska nie wierzy, że się zmienił.

Wkrótce chłopak zorganizuje w Grabinie wystawę swoich zdjęć, a na na jednym z nich pojawi się tajemnicza Kaja, z którą spotykał się w przeszłości. Jak informuje se.pl nastolatka zaginęła jednak w tajemniczych okolicznościach, a potem Jaszewscy wyprowadzili się z Krakowa. Czy to Dawid jest odpowiedzialny na zniknięcie byłej dziewczyny? Olga będzie w szoku, że pokazał zdjęcie zaginionej dziewczyny i po poważnej rozmowie z synem usłyszy:

Mamo, błagam, już przestań! Znowu do tego wracasz? Niczego jej nie zrobiłem! Nie masz pojęcia, jak było naprawdę... I kto był winny. Może przestańmy już to wałkować, dobrze? - wyzna szczerze Dawid.

Czy Basię spotka to samo co Kaję? Co takiego zrobił Dawid byłej dziewczynie?

fot. MTL Maxfilm

Czy Marysia Rogowska w porę zorientuje się, że jej córka jest w niebezpieczeństwie? Kobieta skupi się na pomocy Uli i nie zauważy, że coś złego dzieje się w życiu Basi.