Już tylko tydzień dzieli nas od premiery serialu "Wiedźmin"! Amerykańską produkcję, na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego, zobaczymy już w przyszły piątek, 20 grudnia na platformie Netflix. Czekacie?

Tuż przed premierą odtwarzający role Wiedźmina Henry Cavill zaprezentował fanom finałowy zwiastun serialu. Jak Wam się podoba?

My nie możemy się doczekać.

Kto gra w serialu "Wiedźmin"? Kto jest kim?

Od ponad roku wiadomo, że w postać tytułową - Wiedźmina, czyli Geralta z Rivii wciela się Henry Cavill, znany choćby z Ligi Sprawiedliwości. A kto zagra inne postaci? Oto obsada serialu:

Yennefer - Anya Chalotra (A.B.C., Wanderlust)

Ciri - Freya Allan (The Third Day, Kraina bezprawia)

Calanthe - Jodhi May (Gra o Tron, Geniusz)

Triss - Anna Shaffer (Harry Potter).

Eist - Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude)

Myszowór - Adam Levy (Knightfall, Przekręt),

Tissaia - Anna Buring (Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza, Lista płatnych zleceń)

Fringilla - Mimi Ndiweni (Black Earth Rising)

Sabrina - Therica Wilson-Read (Profil)

Renfri - Emma Appleton (The End of The F**king World)

Cahir - Eamon Farren (A.B.C., Twin Peaks)

Jaskier - Joey Batey (Templariusze, Cormoran Strike)

Stregobor - Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock)

Istredd - Royce Pierreson (Wanderlust, Judy)

Sir Lazlo - Maciej Musiał (1983, Rodzinka.pl)

Dara - Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian)

W rolę poety i wędrownego grajka Jaskra wciela się Joey Batey:

