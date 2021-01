Janek z "M jak miłość" po postrzale już nigdy nie będzie chodził? Policjant usłyszy dramatyczną diagnozę

Dramat Janka w "M jak miłość"! Zaledwie kilka dni temu okazało się, że już wkrótce widzowie zobaczą szokującą scenę z udziałem policjanta, który tuż przed ślubem z Sonią zostanie postrzelony przed kościołem. W 1562. odcinku serialu Telewizyjnej Dwójki bandyta strzeli do Janka, a ten zakrwawiony upadnie na ziemie. Teraz okazuje się, że policjant przeżyje, ale w szpitalu usłyszy dramatyczną diagnozę!

Fani "M jak miłość" mogą odetchnąć z ulgą - serialowy Janek przeżyje! Niestety, to nie koniec dramatycznych wydarzeń w życiu przystojnego policjanta. Jak informuje portal superseriale.se.pl Janek w spędzi kilka dni w ciężkim stanie w szpitalu. Cały czas u boku ukochanego będzie czuwać zrozpaczona Sonia (Barbara Wypych). W pewnym momencie Janek poprosi lekarzy, żeby nie informowali nikogo o jego stanie zdrowia!

Pacjent wyraźnie prosił, żeby nikogo, nawet najbliższych, nie informować o stanie jego zdrowia. Przykro mi, ale muszę się tego trzymać. Takie są procedury- usłyszy Sonia, kiedy zapyta lekarza o to, co dzieje się z Jankiem.

Szybko okaże się, że Janek jest sparaliżowany i lekarze nie wiedzą, czy policjant jeszcze kiedyś stanie na nogi!

Mamy tu wieloodłamowe złamanie trzonu i łuku L4 z uciskiem na kanał kręgowy... Do tego dochodzi złamanie wyrostków kolczystych, złamanie wyrostków poprzecznych po stronie lewej... Ponadto cechy przepukliny międzykręgowej. Przykro mi- powiedzą lekarze. Ma pan wokół siebie bliskich, kochających ludzi, którzy na pewno będą pana wspierać... Poza tym medycyna cały czas idzie do przodu... Kto wie, co się wydarzy za kilka lat... - doda specjalista.