Śmierć Witolda Pyrkosza, który zmarł 22 kwietnia w Warszawie, poruszyła nie tylko miliony widzów serialu "M jak miłość", ale przede wszystkim kolegów z pracy aktora. Cała serialowa rodzina Mostowiaków pojawiła się na pogrzebie aktora - Rafał i Marcin Mroczkowie, Kacper Kuszewski czy nawet Małgorzata Kożuchowska, która kilka lat temu odeszła z serialu, ale pojawiła się na pogrzebie swojego serialowego teścia. Teraz wszyscy zadają sobie pytanie, jak scenarzyści "M jak miłość" zakończą wątek serialowy Lucjana Mostowiaka...

Jak zakończy się wątek Lucjana Mostowiaka w "M jak miłość"?

Co stanie się z Lucjanem Mostowiakiem po śmierci Witolda Pyrkosza? Odcinki z Witoldem Pyrkoszem będziemy jeszcze oglądać do października 2017 roku, a co potem? Na temat zakończenia wątku Lucjana Mostowiaka wypowiedziała się Ilona Łepkowska, twórczyni serialu "M jak miłość". Scenarzystka nie pisze już nowych odcinków, ale jest na bieżąco z newsami z planu. Co nam zdradziła?

Co się stanie z postacią Lucjana Mostowiaka w "M jak miłość"?