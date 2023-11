Dobra wiadomość dla wszystkich fanów serialu „Pułapka”! Jak podają wirtualnemedia.pl właśnie wystartowały zdjęcia do drugiego sezonu! Premiera 7 odcinków ma odbyć się jeszcze we wrześniu tego roku w TVN oraz player.pl. Do obsady dołączyły zaś wielkie gwiazdy! Poznajcie szczegóły!

Będzie drugi sezon serialu "Pułapka"!

Pierwszy sezon serialu „Pułapka” na podstawie scenariusza Karoliny Frankowskiej i Michała Godzica z Agatą Kuleszą w roli głównej oglądało średnio prawie 2 mln widzów. Nic więc dziwnego, że stacja decyduje się na kolejny sezon:

Drugi sezon to przede wszystkim nowa intryga kryminalna, która obudzi uśpione demony przeszłości. Względnie poukładane życie Olgi runie jak domek z kart, kiedy na wokandę sądową trafi sprawa morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżony stosuje model działania taki sam, jak bohater debiutanckiej powieści Sawickiej „Bestia”. Popularna autorka zostanie uwikłana w kolejne śledztwo. I postanowi wziąć sprawy w swoje ręce - gotowa na wszystko, rozpocznie własne dochodzenie. Podczas odkrywania poszczególnych elementów zagadki, Olga stanie twarzą w twarz ze swoją przeszłością i zmierzy się z odpowiedziami na pytania, od których uciekała przez całe życie. A te sprowadzą na nią i jej najbliższych śmiertelne niebezpieczeństwo - oto zarys fabuły wysłany dla portalu wirtualnemedia.pl przez biuro prasowe Grupy TVN i Discovery Polska.

W nowych odcinkach mają pojawić się takie gwiazdy jak Jan Frycz, Anna Romantowska, Jerzy Radziwiłowicz, Eryk Lubos oraz Maciej Musiał. Czekacie? My bardzo!

W drugiej części Pułapki zobaczymy m.in. Agatę Kuleszę oraz Macieja Musiała.

