1 z 5

Finał "Drugiej szansy" już w poniedziałek 14 maja o godzinie 21:30 na antenie TVN! Co się wydarzy w ostatnim odcinku, co Monika (Małgorzata Kożuchowska) udowodni przed sądem, że to Marek (Jacek Poniedziałek) zgwałcił ją na imprezie firmowej?

Zobacz: Co zastąpi "Drugą Szansę"?! TVN szykuje dwa nowe seriale! Wiemy, kto zagra główną rolę w jednym z nich!

Pamiętna noc zniszczyła życie Boreckiej. Naczelna magazynu "Sobą być" miesiącami próbowała poznać prawdę i odkryć tożsamość sprawcy. Gdy wspomnienia wróciły przestała mieć wątpliwości. Wiadomo też, że dyrektor finansowy wydawnictwa ma na koncie więcej seksualnych przestępstw! Czy zostanie ukarany?

Opis ostatniego odcinka "Drugiej szansy"5 znajdziesz na następnym slajdzie.