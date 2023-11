Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak potoczą się dalsze losy serialowej Moniki Boreckiej w "Drugiej szansie". Niestety, kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że partner i największa miłość bohaterki granej przez Kożuchowską umrze. W najnowszym sezonie serialu przebojowa Monika będzie musiała uporać się z wielką tragedią po stracie Marcina Kryńskiego. Jak teraz będzie wyglądało jej życie? Co i kto pomoże jej uporać się z tragedią? My już wiemy! Posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedziała Małgorzata Kożuchowska! Jedno jest pewne, w najnowszej serii "Drugiej szansy" nie zabraknie emocji!

