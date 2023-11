A co wydarzy się w 13. odcinku? Zobaczcie opis, który zostawia jednak jeszcze wątpliwości i zdecydowanie NIE ODPOWIADA na pytanie: "Co dalej?" :)

Artman przygotowuje się do wyjazdu na placówkę do Berlina. Chce zabrać ze sobą dzieci. Nadchodzi dzień rozprawy o ograniczenie Annie praw rodzicielskich. Artman jest pewny siebie. Leśniewska natomiast spięta i zdenerwowana, przez co nie do końca przekonująco wypada przed sądem. Wiele faktów z jej biografii - uzależnienie od leków, szpital psychiatryczny - działa na jej niekorzyść. Artman wypada lepiej, przyjmuje postawę zatroskanego rodzica. Podnosi fakt, że między Anną, a dziećmi nie ma żadnej więzi. To Marta jest dla nich matką. Sąd chce ją przesłuchać. Czy Marta pojawi się na rozprawie i złoży decydujące zeznania? Syn Wiśniewskiego porządkując rzeczy po zmarłym ojcu znajduje dwie koperty. Wysyła je. Adresatką jednej z nich jest Anna. Czy przesyłka zawiera coś ważnego? Wolski znajduje w pokoju lekarskim w szpitalu list do Anny od Wiśniewskiego. Tknięty przeczuciem, że to coś ważnego, biegnie z kopertą do sądu. Czy informacje zawarte w przesyłce pomogą Annie wygrać batalię z Artmanem w sądzie?