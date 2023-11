1 z 5

"Diagnoza": Wiemy coraz więcej na temat Anny Nowak, która ma amnezję. A co wydarzy się w 7. odcinku (wtorek, 21:30 w TVN)? W sieci pojawił się zwiastun serialu! Anna (Maja Ostaszewska) już wie, że na pewno jest lekarzem. Czy test Wolskiego (Maciej Zakościelny) to potwierdzi? Co jeszcze? Zobacz!

