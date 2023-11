Reklama

Wątek Małgosi w "M jak miłość" stale powraca, mimo że Joanna Koroniewska odeszła już z serialu i zadeklarowała, że nie zamierza wracać. Co jakiś czas, któryś z bohaterów wspomina siostrę, a ostatnio Barbara Mostowiak, miała się nawet wybrać do Stanów, aby odwiedzić córkę. Niestety zdrowie nie pozwala jej na tak długą podróż. Postanowiliśmy zapytać aktorkę, czy nie wolałaby, aby losy jej postaci zostały definitywnie zakończone? Okazuje się, że nie jest to takie proste! Zobacz, co odpowiedziała nam Joanna Koroniewska o swojej roli w "M jak miłość".

Gwiazda zdradziła jeszcze, kto decyduje o losach Małgosi i dlaczego ta postać wprowadza do serialu taką dramaturgię...

Joanna Koroniewska na urodzinach serialu "M jak miłość"

Joanna Koroniewska z córką na zakupach