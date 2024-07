Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Choć fani „Rodu smoka” narzekali, że początek 2. sezonu jest zbyt spokojny, w czwartym odcinku wydarzyło się naprawdę dużo. Widzowie mogli być zaskoczeni śmiercią, niektórych bohaterów.

W najnowszym odcinku widzieliśmy nie tylko rozdzierającą serce śmierć księżniczki Rhaenys Targaryen (w tej roli Eve Best), ale także wydarzenia, które pozostawiają wątpliwości, czy król Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) przeżył po tym, co zrobił jego brat.

Gdy smoki w końcu przyłączają się do wojny domowej Targaryenów, znanej również jako Taniec Smoków, Aemond po raz kolejny wywołuje absolutny chaos, dołączając do bitwy na swoim smoku Vhagarze.

Widząc Rhaenys walczącą ze swoim bratem Aegonem – i pozornie wygrywającą – nie waha się, posyłając ich oboje smoczym ogniem, co jest szokującą odejściem od treści znanej z powieści „Ogień i Krew” George'a R. R. Martina.

Między braćmi narasta napięcie, a Aegon był wściekły po odkryciu, że Aemond komunikował się z ser Cristonem Cole'em (Fabien Frankel) bez jego wiedzy. Ale nikt nie mógł się spodziewać, że Aemond przyczyni się do śmierci swojego brata.

Co więc dokładnie się wydarzyło i czy Aegon rzeczywiście nie żyje?

Czy Aegon ginie w 4. odcinku „Rodu smoka”?

O ile nie nastąpiły ogromne zmiany w stosunku do treści książki, Aegon nie jest martwy – w każdym razie jeszcze nie.

W odcinku czwartym sezonu 2. miała miejsce brutalna bitwa pomiędzy Rhaenys, Aegonem i Aemondem. Po tym krwawym starciu wydaje się, że Rhaenys i Aegon są martwi.

Lecąc do bitwy na Sunfyre, Aegon szybko znajduje się w niebezpieczeństwie, gdy atakuje go zmęczony bitwą smok Rhaenys, Meleys. Ale wkrótce nadchodzi czas, aby Aemond i Vhagar włączyli się do bitwy. Kiedy Rhaenys, Aegon i ich smoki są uwikłane w starcie, Aemond rzuca jedno spojrzenie na tę parę i wydaje Vhagarowi polecenie „Dracarys” i wówczas spada na nich fala ognia.

Podczas gdy Rhaenys unika większości płomieni (zanim później zostanie zabity przez Aemonda i Vhagara), Aegon krzyczy z niedowierzania i przerażenia, po czym wydaje się, że spada w ognistą śmierć.

W następstwie bitwy Criston Cole budzi się w obliczu ogromnych strat w swojej armii i pyta Aemonda, gdzie jest jego brat. Aemond czubkiem sztyletu daje znak, co się stało, po czym odchodzi. Wpatrując się w coś, co uważa za zmarłego króla, Cole pada na kolana i odcinek się kończy.

Jednak w powieści Aegon zostaje ranny nie przez Aemonda, ale przez Rhaenys. W bitwie po tym, jak Meleys atakuje Sunfyre, doznaje poparzeń zmieniających życie. Choć żyje, zostaje ciężko ranny, gdy zbroja wtapia się w jego ramię i przez rok jest przykuty do łóżka i śpi przez większość dnia.

Jego miejsce zabiera młody książę Aemond, a blizny po obrażeniach Aegona pozostaną z nim do końca życia.

Jeśli serial będzie nadal wiernie adaptował „Ogień i Krew”, Aegonowi pozostało jeszcze kilka lat – ale z pewnością niełatwych.

Czy książę Aemond Targaryen chciał zabić króla Aegona?

A skoro mowa o adaptacji książki, fani zauważą tutaj jedną zasadniczą zmianę – w serialu to Aemond spowodował obrażenia Aegona, a nie Rhaenys. Podczas gdy napięcie między dwoma braćmi narastało, czy Aemond planował zabić swojego brata, czy też Aegon po prostu przeszkadzał?

Na razie zależy to od interpretacji , ale aktor Aemonda, Ewan Mitchell, wyraził swoją opinię. Powiedział RadioTimes.com: „Myślę, że w niebie nad Rook’s Rest, w tym momencie, gdy Aemond uderzył w Aegona i Rhaenys, pojawia się pytanie, czy celowo chciał wyrządzić krzywdę Aegonowi, czy też nie. Tak na marginesie, może był to tylko skutek uboczny – to właśnie uważam za przekonujące”.

„Myślę, że wszystko zaczyna się od relacji Aegona i Aemonda. Zawsze porównuję to do Michaela Corleone i Fredo Corleone w tym sensie, że Fredo zdradził swojego brata, spiskował wewnątrz. I chociaż istnieje nienawiść do wrogów, jest ona jeszcze głębsza. Do kogoś, kto powinien cię chronić, kogoś, kto powinien się tobą trochę opiekować”, dodał.

„Aegon nigdy tego nie robił jako dziecko – w rzeczywistości był od znęcania się, które można zobaczyć w odcinkach 1. sezonu, a Aemond przebacza, ale nie zapomina”, przekazał.

Jedno jest pewne – dla braci nic już nigdy nie będzie takie samo.

Co Tom Glynn-Carney powiedział o Aegonie w sezonie 2?

W rozmowie z RadioTimes.com Glynn-Carney powiedziała wcześniej, że Aegona czeka „rollercoaster”.

„Tym razem wybiera się na przejażdżkę rollercoasterem”, przekazał. „Wszędzie go pełno! I tak jest bardzo roztrzepany, więc kiedy stawiasz go w takiej sytuacji, z tymi wszystkimi obowiązkami i potencjałem dźgnięcia w plecy, zdrady, miłości, żalu i tych wszystkich rzeczy wrzuconych do mikstury, zawsze jest to miłe tyglem chaosu”, zdradził.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.